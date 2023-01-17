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Мосолова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Мосолов Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Мосолов Семен Иванов

Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Мосолов Петр Иванов

Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Мосолов Аким Иванов

Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосолов Иван Федоров

Смерть
Около 1747
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