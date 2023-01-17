Мосолова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Мосолов Семен Иванов
Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Мосолов Петр Иванов
Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Мосолов Аким Иванов
Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Мосолов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосолов Иван Федоров
Смерть
Около 1747