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Черемовский Евгений Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сонохотский Сергей Григорьев

Мать: Сонохотская Агриппина Васильева

Черемовский Евгений Сергеевич (1836 — 1877) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. По исключении из высшего отделения Ярославского уездного училища, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серафима Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон Варваринской церкови г.Ярославля.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Черемовский Сергей Евгеньев

Мать ребёнка: Серафима Андреева

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Черемовская) Вера Евгеньева

Мать ребёнка: Серафима Андреева

Рождение ребёнка
1865

Сын: Черемовский Георгий Евгеньев

Мать ребёнка: Серафима Андреева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Черемовская) Надежда Евгеньева

Мать ребёнка: Серафима Андреева

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Черемовская) Евгения Евгеньева

Мать ребёнка: Серафима Андреева

Смерть
1877

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