Черемовский Евгений Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1836
Черемовский Евгений Сергеевич (1836 — 1877) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. По исключении из высшего отделения Ярославского уездного училища, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серафима Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон Варваринской церкови г.Ярославля.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Черемовский Сергей Евгеньев
Мать ребёнка: Серафима Андреева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Черемовская) Вера Евгеньева
Мать ребёнка: Серафима Андреева
Рождение ребёнка
1865
Сын: Черемовский Георгий Евгеньев
Мать ребёнка: Серафима Андреева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Черемовская) Надежда Евгеньева
Мать ребёнка: Серафима Андреева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Черемовская) Евгения Евгеньева
Мать ребёнка: Серафима Андреева
Смерть
1877