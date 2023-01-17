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Пантюхин Кирилл Анатольевич

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Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

03.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1980

Отец: Пантюхин Анатолий Николаевич

Мать: Гузняк Татьяна Михайловна

Полевской, Полевской, Свердловская область
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