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Пантюхин Кирилл Анатольевич
Пантюхин Кирилл Анатольевич
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Место рождения
Полевской
, Полевской, Свердловская область
Дата рождения
03.12.1980
Пол
Мужской
Отец
Пантюхин Анатолий Николаевич
1957 г.р.
Мать
Гузняк (Волынкина) Татьяна Михайловна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1980
Отец:
Пантюхин Анатолий Николаевич
Мать:
Гузняк Татьяна Михайловна
Полевской
, Полевской, Свердловская область
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