Спасокукоцкий Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения03.02.1869
Дата смерти23.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874 по 1887
Место жительства
С 1887 по 1891
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1891 по 1896
Место жительства
С 1897 по 1920
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1920 по 1835
Смерть
23.01.1935