Спасокукоцкий Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасокукоцкий Николай Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

03.02.1869

Дата смерти

23.01.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1874 по 1887
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1887 по 1891
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1891 по 1896
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1897 по 1920
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1920 по 1835
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.01.1935
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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