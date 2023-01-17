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Фаддиев Павел Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Фаддиев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фаддиев Филипп Павлович

Мать ребёнка: Парасковья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
106,107
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