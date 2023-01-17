Фаддиев Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Фаддиев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Парасковья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
106,107