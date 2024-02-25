Дереглазова (Вариводина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДереглазова (Вариводина) Елена Анатольевна

Дереглазова (Вариводина) Елена Анатольевна

Место рождения

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1959

Отец: Вариводин Анатолий Георгиевич

Мать: Вариводина (Плохих) Евдокия Петровна

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
16.05.1986

Муж: Дереглазов Сергей Алексеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дереглазов Сергей Алексеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1989

Сын: Дереглазов Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Дереглазов Сергей Алексеевич

Развод
15.03.1994

Муж: Дереглазов Сергей Алексеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.