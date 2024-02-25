Дереглазова (Вариводина) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1959
Бракосочетание
16.05.1986
Рождение ребёнка
21.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дереглазов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1989
Сын: Дереглазов Олег Сергеевич
Отец ребёнка: Дереглазов Сергей Алексеевич
Развод
15.03.1994