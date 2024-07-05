Серафима Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кошелев Тимофей
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.03.1897
Дочь: Доросида
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
09.08.1903
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
1947