Серафима Федоровна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серафима Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кошелев Тимофей

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.03.1897

Дочь: Доросида

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
09.08.1903

Сын: Кошелев Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Ефимович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
1947

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