Назарьев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарьев Иван

Назарьев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Назарьева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Назарьева (Придворова) Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назарьев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Назарьева (Придворова) Мария Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарьева (Придворова) Мария Митрофановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.