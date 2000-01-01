Белова Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1898

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Белов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1926

Дочь: Белова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич

Смерть
1975
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