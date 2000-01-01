Белова Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1898
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1926
Дочь: Белова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Трофим Андреевич
Смерть
1975