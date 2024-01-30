Шашкин Валентин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2006
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Валера Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Генадий Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Николай Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Петровна
Смерть
2006
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край