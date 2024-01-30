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Шашкин Валентин Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шишкин Фёдор Васильевич

Мать: Шишкина (Бурдина) Наталья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Валера Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Генадий Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Николай Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Петровна

Смерть
2006
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

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