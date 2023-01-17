Руденко Людмила Владимировна
Место рожденияЛубны, Полтавская губерния (ныне -Полтавская область, Украина)
Дата рождения1904
Дата смерти28.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Лубны, Полтавская губерния (ныне -Полтавская область, Украина)
Место жительства
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
28.02.1986