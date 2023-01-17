Руденко Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Людмила Владимировна

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Место рождения

Лубны, Полтавская губерния (ныне -Полтавская область, Украина)

Дата рождения

1904

Дата смерти

28.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубны, Полтавская губерния (ныне -Полтавская область, Украина)
Место жительства
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
28.02.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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