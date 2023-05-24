Тулинова *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Тулинова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Грекова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тулинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Тулинова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тулинова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно