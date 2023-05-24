Тулинова * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулинова *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Тулинова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Грекова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тулинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Тулинова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тулинова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Тулинов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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