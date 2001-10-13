Тищенко (Хаванская) Яна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Хаванская) Яна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.2001

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2001

Отец: Хаванский Алексей Евгеньевич

Мать: не указана

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