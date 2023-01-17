Жукова (Подшивалова) Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти11.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1900
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Ильина Зинаида Матвеевна
Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.04.1904
Дочь: Кольцова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.05.1910
Сын: Жуков Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.10.1911
Дочь: Капитолина Матвеевна
Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.07.1916
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич
Смерть
11.03.1964
Причина смерти: Болезнь