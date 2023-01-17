Жукова (Подшивалова) Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Подшивалова) Дарья Трофимовна

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Место рождения

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

11.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
12.11.1900

Муж: Жуков Матвей Дмитриевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: Ильина Зинаида Матвеевна

Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.04.1904

Дочь: Кольцова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.05.1910

Сын: Жуков Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.10.1911

Дочь: Капитолина Матвеевна

Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.07.1916

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Жуков Матвей Дмитриевич

Смерть
11.03.1964
Причина смерти: Болезнь
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