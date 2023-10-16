Syresina Irina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Syresina Irina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1981

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1981

Отец: Suyashov Viktor

Мать: Suyashova Tatiana

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