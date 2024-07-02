Кухалев Иван Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Кухалев Дорофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С ?.07.1941 по 1945
участник Великой Отечественной войны, старший сержант
Военная награда
10.10.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
30.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.08.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
12.02.1945
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
После 1945