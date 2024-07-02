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Кухалев Иван Дорофеевич

Место рождения

Мачульники, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

До 1894 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кухалев Дорофей

Мать: не указана

Мачульники, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухалева Дарья Николаевна

Военная служба
С ?.07.1941 по 1945
участник Великой Отечественной войны, старший сержант
Военная награда
10.10.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
30.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.08.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
12.02.1945
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
После 1945

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