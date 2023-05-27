Воробьёва Дарья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
18.02.1854 ст.
Дочь: Воробьёва Евдокия Игнатовна
Отец ребёнка: Воробьёв Игнат Григорьев
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отец - сельца Аннинского отпущенный по билету в бессрочный отпуск Л-гв Преображенского полка рядовой солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно