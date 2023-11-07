Таскаева (Евсюкова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева (Евсюкова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1898

Дата смерти

19.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898

Отец: Евсюков Яков Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Юрий Аристархович

Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Тамара Аристарховна

Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Серафима Аристарховна

Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Евгения Аристарховна

Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Ада Аристарховна

Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Рождение ребёнка
07.11.1946

Дочь: Сидельникова (Таскаева) Валентина (Ваделина) Аристарховна (Алестаровна)

Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
19.01.1987
Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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