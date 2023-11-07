Таскаева (Евсюкова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1898
Дата смерти19.01.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898
Отец: Евсюков Яков Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таскаев Юрий Аристархович
Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Тамара Аристарховна
Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Серафима Аристарховна
Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Евгения Аристарховна
Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Ада Аристарховна
Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1946
Дочь: Сидельникова (Таскаева) Валентина (Ваделина) Аристарховна (Алестаровна)
Отец ребёнка: Таскаев Аристарх Хрисанфович
Смерть
19.01.1987