Пузанкова (Левченко) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанкова (Левченко) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 30.09.1955

Дата смерти

12.08.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.09.1955

Отец: Левченко Петр

Мать: Левченко Мария

Рождение ребёнка
22.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.08.2012
Краснодар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар п. Южный
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