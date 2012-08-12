Пузанкова (Левченко) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 30.09.1955
Дата смерти12.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.09.1955
Отец: Левченко Петр
Мать: Левченко Мария
Рождение ребёнка
22.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.08.2012
Краснодар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар п. Южный