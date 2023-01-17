Сазыкин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазыкин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2019 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазыкина Татьяна Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2019

Дочь: Сазыкина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Сазыкина Татьяна Сергеевна

Екатеринбург
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