Сазыкин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазыкина Татьяна Сергеевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2019
Дочь: Сазыкина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Сазыкина Татьяна Сергеевна
Екатеринбург