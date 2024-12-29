Рахматуллин Набиулла Файзулеевич 05.05.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рахматуллин Набиулла Файзулеевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.05.1892

Дата смерти

08.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина Закира Абсаттаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина Марзия

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Рахматуллина) Галямнур Набиевна

Мать ребёнка: Рахматуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1929

Сын: Рахматуллин Нагим Набиевич

Мать ребёнка: Рахматуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Рахматуллин Равиль Набиевич

Мать ребёнка: Рахматуллина Марзия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.04.1972

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