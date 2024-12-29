Рахматуллин Набиулла Файзулеевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1892
Дата смерти08.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахматуллина Марзия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Рахматуллина) Галямнур Набиевна
Мать ребёнка: Рахматуллина Марзия
Рождение ребёнка
10.08.1929
Сын: Рахматуллин Нагим Набиевич
Мать ребёнка: Рахматуллина Марзия
Рождение ребёнка
01.04.1939
Сын: Рахматуллин Равиль Набиевич
Мать ребёнка: Рахматуллина Марзия
Смерть
08.04.1972