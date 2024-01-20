Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна
Место рожденияРостов на Дону
Дата рождения21.12.1913
Дата смерти21.12.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1913
Отец: Бинюков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лещенко) Сестра Аллы Дмитриевна
Отец ребёнка: Лещенко Дмитрий Павлович (Палладиевич)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1933
Рождение ребёнка
18.02.1938
Дочь: Щёголева Алла Дмитриевна
Отец ребёнка: Лещенко Дмитрий Павлович (Палладиевич)
Смерть
21.12.1981