Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна

Место рождения

Ростов на Дону

Дата рождения

21.12.1913

Дата смерти

21.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1913

Отец: Бинюков Павел

Мать: Бинюкова Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лещенко) Сестра Аллы Дмитриевна

Отец ребёнка: Лещенко Дмитрий Павлович (Палладиевич)

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1933

Муж: Лещенко Дмитрий Павлович (Палладиевич)

Рождение ребёнка
18.02.1938

Дочь: Щёголева Алла Дмитриевна

Отец ребёнка: Лещенко Дмитрий Павлович (Палладиевич)

Смерть
21.12.1981

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