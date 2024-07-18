Гулевич-Перекальський Іван Дахнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1593
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулевич-Перекальський Степан Иванов
Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулевич-Перекальський Томаш Иванов
Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гулевич-Перекальськая) Марина Иванова
Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гулевич-Перекальський) Федора Иванова
Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова
Смерть
Около 1593