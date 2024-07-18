Гулевич-Перекальський Іван Дахнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевич-Перекальський Іван Дахнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1593

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевич-Перекальський Степан Иванов

Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевич-Перекальський Томаш Иванов

Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гулевич-Перекальськая) Марина Иванова

Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гулевич-Перекальський) Федора Иванова

Мать ребёнка: (Збранная) Раїна Маркова

Смерть
Около 1593

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