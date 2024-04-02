Абросим Денисович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Денис Филиппович
Мать: Авдотья Петровна
Бракосочетание
28.01.1794 ст.
Жена: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1798 ст.
Дочь: Ирина Абросимовна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1803 ст.
Сын: Георгий Абросимович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
После 1803