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Абросим Денисович

Место рождения

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Денис Филиппович

Мать: Авдотья Петровна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
28.01.1794 ст.

Жена: Авдотья Ивановна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1798 ст.

Дочь: Ирина Абросимовна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1803 ст.

Сын: Георгий Абросимович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
После 1803
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