Логинов Семен (Самсон?) Анисимович
Место рожденияЕнисейская г-ия, Ачинский уезд, Березовская волость, д. Ершово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов Анисим
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1882
Дочь: (Логинова) Ефимия
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: (Логинова) Пелагея
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Смерть
Неизвестно