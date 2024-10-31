Логинов Семен (Самсон?) Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Семен (Самсон?) Анисимович

Место рождения

Енисейская г-ия, Ачинский уезд, Березовская волость, д. Ершово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Анисим

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
krasmun.krasarh.ru
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1882

Дочь: (Логинова) Ефимия

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: (Логинова) Пелагея

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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