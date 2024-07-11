Голубицкий (Голубицкий) Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова (Голубицкая) Аделина Ивановна
Мать ребёнка: Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1930
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
1958
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область