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Голубицкий (Голубицкий) Иван Михайлович

Место рождения

Варшава

Дата рождения

1902

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова (Голубицкая) Аделина Ивановна

Мать ребёнка: Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1930

Жена: Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
1958
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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