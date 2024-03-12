Белик Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белик Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белик Мария (Маруся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белик Петро
Мать ребёнка: Белик Мария (Маруся)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белик Мария (Маруся)
Рождение ребёнка
08.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белик Мария (Маруся)
Смерть
1968