Шахматова (Печенкина) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахматова (Печенкина) Клавдия Яковлевна

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1892

Дата смерти

10.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Шахматов Иван Прохорович

Отец ребёнка: Шахматов Прохор Филиппович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1929

Дочь: Михайлова Валентина Прохоровна

Отец ребёнка: Шахматов Прохор Филиппович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахматов Прохор Филиппович

Смерть
10.09.1972
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