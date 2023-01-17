Шахматова (Печенкина) Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти10.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1910
Отец ребёнка: Шахматов Прохор Филиппович
Рождение ребёнка
29.07.1929
Дочь: Михайлова Валентина Прохоровна
Отец ребёнка: Шахматов Прохор Филиппович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1972