Чубарова (Семыкина) Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1924
Дата смерти22.08.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чубаров Анатолий Дмитриевич
г.Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чубаров Анатолий Дмитриевич
Смерть
22.08.2004