Чубарова (Семыкина) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарова (Семыкина) Мария Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1924

Дата смерти

22.08.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чубаров Анатолий Дмитриевич

г.Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чубаров Анатолий Дмитриевич

Смерть
22.08.2004
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