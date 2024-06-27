Кокурин Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кокурин Яков Андреевич
Мать: Макарова Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кокурин Иоаким Алексеевич
Мать ребёнка: Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
02.08.1877
Дочь: Кокурина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Агриппина Григорьевна
Смерть
Неизвестно