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Кокурин Алексей Яковлевич

Место рождения

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кокурин Яков Андреевич

Мать: Макарова Агафия Ивановна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кокурин Иоаким Алексеевич

Мать ребёнка: Агриппина Григорьевна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1877

Дочь: Кокурина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Агриппина Григорьевна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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