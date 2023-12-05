Парадеева -- Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парадеева -- Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Парадеева Анна Никоновна

Отец ребёнка: Парадеев Никон Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Парадеева Фекла Никоновна

Отец ребёнка: Парадеев Никон Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Парадеев Антон Никонович

Отец ребёнка: Парадеев Никон Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парадеев Никон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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