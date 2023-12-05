Парадеева -- Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Парадеева Анна Никоновна
Отец ребёнка: Парадеев Никон Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Парадеева Фекла Никоновна
Отец ребёнка: Парадеев Никон Андреевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Парадеев Никон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно