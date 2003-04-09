Афанасьева (Пинясова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Пинясова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.?

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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13.10.?

Отец: Пинясов Александ Иванович

Мать: не указана

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