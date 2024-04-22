Ширшова (Поваренкова) Авдотья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршова (Поваренкова) Авдотья Ильина

Ширшова (Поваренкова) Авдотья Ильина

Место рождения

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Ширшова Арина Петрова

Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Ширшова Епистимия Петрова

Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Ширшов Макар Петров

Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Шутова Анна Петрова

Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Ширшова Марья Петрова

Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Пётр второй Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close