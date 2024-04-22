Ширшова (Поваренкова) Авдотья Ильина
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Ширшова Арина Петрова
Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Ширшова Епистимия Петрова
Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Ширшов Макар Петров
Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Шутова Анна Петрова
Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Ширшова Марья Петрова
Отец ребёнка: Ширшов Пётр второй Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно