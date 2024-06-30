Чермошенцева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1855
Сын: Чермошенцев Казма Львович
Отец ребёнка: Чермошенцев Лев Зиновьевич
Рождение ребёнка
24.09.1865
Дочь: Чермошенцева Ефросинья Львовна
Отец ребёнка: Чермошенцев Лев Зиновьевич
Рождение ребёнка
14.08.1868
Сын: Чермошенцев Мирон Львович
Отец ребёнка: Чермошенцев Лев Зиновьевич
Смерть
Неизвестно