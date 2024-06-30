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Чермошенцева Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чермошенцев Лев Зиновьевич

Рождение ребёнка
26.06.1855

Сын: Чермошенцев Казма Львович

Отец ребёнка: Чермошенцев Лев Зиновьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.09.1865

Дочь: Чермошенцева Ефросинья Львовна

Отец ребёнка: Чермошенцев Лев Зиновьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.08.1868

Сын: Чермошенцев Мирон Львович

Отец ребёнка: Чермошенцев Лев Зиновьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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