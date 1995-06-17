Самойлова (Потанина) Антонина Михайловна
Место рожденияс. Афанасьево, Тульск. обл.
Дата рождения14.11.1926
Дата смерти17.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
с. Афанасьево, Тульск. обл.
Рождение ребёнка
19.08.1955
Дочь: Самойлова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
11.07.1958
Дочь: Петрова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1995