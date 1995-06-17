Самойлова (Потанина) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлова (Потанина) Антонина Михайловна

Самойлова (Потанина) Антонина Михайловна

avatar

Место рождения

с. Афанасьево, Тульск. обл.

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

17.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: Потанин Михаил Петрович

Мать: Потанина Пелагея Федоровна

с. Афанасьево, Тульск. обл.
Рождение ребёнка
19.08.1955

Дочь: Самойлова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1958

Дочь: Петрова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Виктор Сергеевич

Смерть
17.06.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close