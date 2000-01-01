Максимова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Евдокия Степановна

Максимова Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Спиридонович

Мать: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Максимов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Донаурово
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