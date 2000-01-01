Максимова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Спиридонович
Мать: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Максимов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Донаурово