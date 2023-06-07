Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1680

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Суриков Николай Петров

Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Суриков Антип Петров

Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Суриков Афиноген Петров

Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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