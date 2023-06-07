Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1680
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Суриков Антип Петров
Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1733
Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741