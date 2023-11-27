Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748 ст.
Дата смерти1783 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.
куплена Переяславской провинции у канцеляриста Семена Емельянова сына Плотникова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Мавра Наумова
Отец ребёнка: Наум Петров
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Степан Наумов
Отец ребёнка: Наум Петров
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Пелагея Наумова
Отец ребёнка: Наум Петров
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Евдокия Наумова
Отец ребёнка: Наум Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Петров
Смерть
1783 ст.