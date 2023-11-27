Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748 ст.

Дата смерти

1783 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

куплена Переяславской провинции у канцеляриста Семена Емельянова сына Плотникова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: Мавра Наумова

Отец ребёнка: Наум Петров

Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Степан Наумов

Отец ребёнка: Наум Петров

Тугушево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Пелагея Наумова

Отец ребёнка: Наум Петров

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: Евдокия Наумова

Отец ребёнка: Наум Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Петров

Смерть
1783 ст.
Тугушево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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