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(Гурфинкель) Туба

Место рождения

Терновка, Вінницька область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гурфинкель Лейб

Мать: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланцман ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ланцман Виля

Отец ребёнка: Ланцман ?

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ланцман Борис

Отец ребёнка: Ланцман ?

Смерть
1941
Каменная Криница, Кіровоградська область
Причина смерти: Холокост

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