(Гурфинкель) Туба
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Гурфинкель Лейб
Мать: Гурфинкель Эстер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ланцман ?
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ланцман Виля
Отец ребёнка: Ланцман ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ланцман Борис
Отец ребёнка: Ланцман ?
Смерть
1941
Каменная Криница, Кіровоградська область
Причина смерти: Холокост