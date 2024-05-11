Лобов Владислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1974
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1974
Отец: Лобов Юрий
Мать: Лобова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
29.12.1995
Дочь: Кириллова Снежана Владиславовна
Мать ребёнка: Лобова Валентина Александровна