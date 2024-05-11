Лобов Владислав Юрьевич 24.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобов Владислав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1974

Отец: Лобов Юрий

Мать: Лобова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
29.12.1995

Дочь: Кириллова Снежана Владиславовна

Мать ребёнка: Лобова Валентина Александровна

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