Никита Федосеев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Федосей Кондратьев (Ич)
Мать: Домна Кирилова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Петр Никитин (Ович)
Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Федор Никитин (Ович)
Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно