Никита Федосеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Федосеев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Федосей Кондратьев (Ич)

Мать: Домна Кирилова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Петр Никитин (Ович)

Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Федор Никитин (Ович)

Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никитина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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