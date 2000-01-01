Кузьмин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1801 и 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1831 и 1832 г.р.
Между 1835 и 1836 г.р.
Между 1843 и 1844 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Сын: Кузьмин Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Сын: Кузьмин Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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