Кузьмин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1801 и 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Сын: Кузьмин Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Сын: Кузьмин Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно