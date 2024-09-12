Jo’Raev Prim (Прым)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Jo'Raqul
Мать: Imomova (Ruzieva) Hikmat
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Jo’Raev Yusuf
Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Jo’Raeva) Gulandon
Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
1967
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1971
Рождение ребёнка
1974
Рождение ребёнка
01.02.1975
Смерть
2001