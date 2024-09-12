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Jo’Raev Prim (Прым)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Jo'Raqul

Мать: Imomova (Ruzieva) Hikmat

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1955

Сын: Jo’Raev Yusuf

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Jo’Raeva) Gulandon

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Рождение ребёнка
01.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Смерть
2001

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