Осипова (Стадник) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1791
Сын: Осипов Василий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)
Каштак
Рождение ребёнка
1796
Сын: Осипов Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)
Каштак
Рождение ребёнка
1800
Сын: Осипов Михей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)
Каштак
Рождение ребёнка
1805
Сын: Осипов Илья Варфоломеевич
Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)
Каштак
Рождение ребёнка
1810
Сын: Осипов Пётр Варфоломеевич
Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)
Каштак
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Сосанна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно