Осипова (Стадник) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Стадник) Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Стадник Пётр Андреевич

Мать: Стадник Варвара Герасимовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Осипов Василий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)

Каштак
Рождение ребёнка
1796

Сын: Осипов Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)

Каштак
Рождение ребёнка
1800

Сын: Осипов Михей Варфоломеевич

Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)

Каштак
Рождение ребёнка
1805

Сын: Осипов Илья Варфоломеевич

Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)

Каштак
Рождение ребёнка
1810

Сын: Осипов Пётр Варфоломеевич

Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)

Каштак
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Сосанна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Осипов Владимир (Варфоломей)

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Владимир (Варфоломей)

Смерть
Неизвестно
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