отец мужа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиотец мужа

отец мужа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: его дедушка

Мать: его бабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: муж

Мать ребёнка: мать мужа

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