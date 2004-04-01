Букина (Дударева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Дударева) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1934

Дата смерти

?.04.2004

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934

Отец: Дударев Серапион Иванович

Мать: Дудырева (Мезрина) Павла Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Виктор

Рождение ребёнка
?.07.1963

Сын: Букин Юрий

Отец ребёнка: Букин Виктор

Рождение ребёнка
28.?.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Виктор

Смерть
?.04.2004

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