Букина (Дударева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1934
Дата смерти?.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Виктор
Рождение ребёнка
?.07.1963
Сын: Букин Юрий
Отец ребёнка: Букин Виктор
Рождение ребёнка
28.?.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букин Виктор
Смерть
?.04.2004