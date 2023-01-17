Зуева (Тюрина) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1953
Отец: Гусев Алексей Сергеевич
Мать: Тюрина Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.06.1974
Отец ребёнка: Зуев Виктор Михайлович
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Виктор Михайлович
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.05.1986
Отец ребёнка: Зуев Виктор Михайлович
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно