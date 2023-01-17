Зуева (Тюрина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Тюрина) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Соседка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.10.1953

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1953

Отец: Гусев Алексей Сергеевич

Мать: Тюрина Анна Петровна

Соседка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.06.1974

Сын: Зуев Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Зуев Виктор Михайлович

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Виктор Михайлович

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.05.1986

Сын: Зуев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Зуев Виктор Михайлович

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Виктор Михайлович

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