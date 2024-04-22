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Петров Валерий Викторович

Место рождения

Шустиково, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

26.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1965

Отец: Петров Виктор Корнеевич

Мать: Петрова Зоя Алексеевна

Шустиково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1988

Сын: Петров Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1996

Дочь: Иванова Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Татьяна Николаевна

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