Петров Валерий Викторович
Место рождения
Дата рождения26.04.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1965
Отец: Петров Виктор Корнеевич
Мать: Петрова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
16.12.1988
Сын: Петров Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.1996
Дочь: Иванова Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно