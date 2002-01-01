Скочилова (Мальцева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилова (Мальцева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1922

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1946

Сын: Скочилов Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Скочилов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
15.04.1965

Сын: Скочилов Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Скочилов Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скочилов Геннадий Николаевич

Смерть
2002
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