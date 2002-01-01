Скочилова (Мальцева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1922
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1946
Сын: Скочилов Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Скочилов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1965
Сын: Скочилов Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Скочилов Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002