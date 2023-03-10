Васильева (Горькова) Анна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Васильев Василий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лупанова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Иван Никифорович