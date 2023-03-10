Васильева (Горькова) Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Горькова) Анна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Васильев Василий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лупанова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Никифорович

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